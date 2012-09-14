Янукович в Ялте ищет партнеров для реализации масштабных проектов

Украина ищет партнеров для реализации масштабных национальных проектов в сфере инфраструктуры, строительства, транспорта, энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в выступлении на 9-й Ялтинской ежегодной встрече.

Он отметил, что Украина уже имеет выгодное географическое расположение на пересечении торговых путей Евразии.

«Однако до этого времени мы не смогли полной мерой воспользоваться своим потенциалом. Основная проблема - устаревшая, подчас практически непригодная для эксплуатации транспортная инфраструктура», - считает Президент.

Он подчеркнул, что Украина активно работает над устранением этого недостатка. В частности, много было сделано в рамках подготовки Украины к Евро-2012.

«И в этом процессе нам активно помогали компании из Турции, Италии, Германии. Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество в этой сфере будет продолжено. Ведь сегодня Украина ищет партнеров для реализации масштабных национальных проектов в сфере инфраструктуры, строительства, транспорта, энергетики», - отметил В.Янукович.

По его словам, Украина открыта к сотрудничеству. «В протекционизме и закрытии в собственных границах нет будущего ни для одной страны», - считает он.

«Мы готовы к поиску взаимовыгодных условий для налаживания торгово-экономических отношений, промышленно-инвестиционной кооперации, для реализации совместных проектов», - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина стремится найти оптимальное решение для неконфликтного включения в систему регионального разделения труда, создания в регионе условий для свободного обращения товаров и услуг. «И надеемся увидеть движение навстречу», - отметил В.Янукович.

«Одним из базовых приоритетов для нашего государства является развитие сотрудничества в Черноморском регионе. Ведь в современном мире этот регион становится геостратегическим звеном, которое объединяет страны Европы, Азии, Ближнего Востока», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что именно здесь создается новая транспортная инфраструктура, прокладываются новые маршруты транзита энергоносителей, идет активное изучение и освоение природных богатств Черного моря, что имеет большое значение для всех стран Евразии.

По мнению В.Януковича, Черноморский регион, без преувеличения, становится крупным коммуникативным узлом, и не только в контексте торгово-экономических отношений или поставок энергоносителей. Сотрудничество между странами создает своеобразный цивилизационный мост, с помощью которого между Европой и Азией идет обмен культурным продуктом, общее изучение истории и создание современности, сказал Президент.

«Именно поэтому Украина возлагает большие надежды на всестороннее сотрудничество со странами региона. Как активный член Организации Черноморского экономического сотрудничества мы будем прилагать усилия для наполнения ее деятельности практическим содержанием. Будем способствовать практической реализации положений Декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве», - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что Украина видит большой потенциал в углублении взаимодействия с ключевой страной региона - Турецкой Республикой.