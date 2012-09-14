Янукович: новым центром мирового кризиса стал Евросоюз

Президент Украины Виктор Янукович считает, что новым центром мирового кризиса стал Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал, выступая на 9-й Ялтинской ежегодной встрече (YES).

«Новым центром кризиса стал Евросоюз, еврозона проходит самую критическую полосу в своем развитии. В то же время сложная ситуация в США, замедляются темпы экономического роста в Китае», - отметил он.

По его словам, уже четвертый год подряд в мировой экономике сохраняются напряжение и высокие риски. За периодами стабилизации приходят новые вызовы, новые волны кризисных явлений. При этом негативный потенциал нерешенных проблем и невыученных уроков продолжает накапливаться.

В.Янукович считает, что кризис мировых экономических центров уже привел к нестабильности на ведущих рынках.

Он отметил, что сегодня наблюдается глобальная тенденция к сокращению активности в промышленности. В среде бизнеса вновь ширятся сомнения в перспективах мировой экономики.

«На этом фоне снижаются инвестиции в создание новых производственных мощностей. Откладывается реализация новых проектов, в том числе в добывающей промышленности и сельском хозяйстве. И это несет особую опасность с точки зрения ресурсного обеспечения развития мировой экономики в будущем», - отметил он.

Президент добавил, что накапливаются риски в секторе финансов. Все чаще приходится слышать о необходимости помощи международных доноров для стабилизации национальных финансово-банковских систем.

«В результате возникают резкие колебания на валютных рынках и ступор на глобальных рынках капитала. Это существенно осложняет развивающимся странам доступ к кредитным ресурсам. И Украина также болезненно переживает эту проблему», - отметил он.

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