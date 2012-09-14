Акимова допускает внесение значительных изменений в бюджет-2013

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова не исключает, что при рассмотрении бюджета на 2013 год в Верховной Раде в нем возможны значительные изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам в Ялте в кулуарах 9 форума YES.

«Проект, который будет внесен в Верховную Раду, может подлежать значительной корректировке между первым и вторым чтением», - сказала И.Акимова.

По ее словам, корректировка может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения показателей.

Как известно, бюджеты последних трех лет – 2010, 2011, 2012 года принимались при минимальном влиянии парламента.

В частности, при рассмотрении в парламенте в бюджет не вносились существенные правки, и парламентское большинство во главе с Партией регионов принимало госбюджеты за последние три года практически в том виде, как их подавало правительство Николая Азарова.

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