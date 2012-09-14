Власти Беларуси уверены, что справятся с выплатами внешнего долга

Минск. Необходимые ассигнования на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларуси предусмотрены в бюджете 2013 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

«В следующем году нам нужно погасить 3,1 млрд долл., из которых 2,3 млрд долл. – основной долг и 0,8 млрд долл. – обслуживание кредита. Это приличная сумма. Кроме того, есть и долговые обязательства банков», - подчеркнул премьер-министр Беларуси.

М. Мясникович отметил, что источники выплат по погашению и обслуживанию внешнего госдолга есть.

«Трудно, сложно, но за порог экономической безопасности мы не выходим при погашении этих сумм. В 2012 году бюджет прирастет на 20% в долларовом исчислении. Планируется, что к этой уже высокой базе в 2013 году бюджет также прирастет процентов на 20 в долларовом исчислении к бюджету 2012 года», - отметил белорусский премьер.