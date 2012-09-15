Годовая инфляция в ЕС выросла до до 2,7%

Брюссель. В августе 2012 года годовая инфляция (август 2012 года к августу 2011 года) в странах-членах зоны евро выросла до 2,6%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – до 2,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Месячная инфляция в августе составила в странах - членах зоны евро и в ЕС-27 0,4%.

В августе самый высокий уровень инфляции был отмечен в Венгрии (6,0%), Кипре (4,5%) и Эстонии (4,2%).

Самый низкий уровень инфляции в августе зарегистрирован в Швеции (0,9%), Греции (1,2%) и Латвии (1,9%).

В июле 2012 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 2,4%, в ЕС-27 – 2,5%.

С 1 июня 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.