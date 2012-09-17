Столичные налоговики доначислили 18,567 млн грн налога на доходы физлиц

Столичные налоговики с начала года провели 247 проверок, по результатам которых доначислили 18,567 млн грн налога на доходы физлиц, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

Налоговики отмечают, что нарушение трудовых прав граждан пока остается распространенным явлением в деятельности бизнеса. Так, каждая проверка выявляет нарушения законодательства при выплате заработной платы и других доходов граждан. Кроме того, благодаря работе столичных налоговиков с начала года легализованы трудовые отношения с работодателями 3,869 тыс. наемных работников. После официального трудоустройства «трудовых нелегалов» бюджет дополнительно получил 1,791 млн грн налога на доходы физлиц.

Также налоговики привлекли к госрегистрации 5,39 тыс. предпринимателей, которые перечислили в бюджет 1,677 млн грн налога.

Как сообщал УНИАН, благодаря действиям Госналогслужбы с начала года легализованы трудовые отношения более 60 тыс. наемных работников с работодателями, вследствие чего бюджет получил дополнительно 11 млн грн налога на доходы физических лиц.