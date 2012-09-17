Курс покупки/продажи наличного доллара в комбанках - без изменений

В понедельник утром украинские банки покупают доллар США в среднем по 8,11 грн/долл., продают - по 8,15 грн/долл.

Курс покупки/продажи наличного доллара не изменился по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,14 грн/долл., по продаже - в пределах 8,14-8,17 грн/долл.

Евро в понедельник покупают в среднем по 10,51 грн/евро (+0,7% по сравнению с 16 сентября), продают - по 10,77 грн/евро (+0,9%). Предложения коммерческих банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,60 грн/евро, по продаже - в пределах 10,67-10,83 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках повысился до 0,2578 грн/рубль (+1,8%), продажи — до 0,2671 грн/рубль (+1,7%). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2632 грн/рубль, по продаже - в пределах 0,2620-0,2750 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на понедельник, 17 сентября, в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США - 8,12/8,139 грн, евро - 10,40/10,75 грн, рубль - 0,2520/0,2660 грн;

«ПриватБанк»: доллар США - 8,11/8,139 грн, евро - 10,45/10,80 грн, рубль - 0,2550/0,2650 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США - 8,12/8,139 грн, евро - 10,50/10,90 грн, рубль - 0,2570/0,2700 грн.