БАЛАНС НЕДЕЛИ: Бюджет от Азарова, автомобильная война с Россией и вызов «Газпрому»
11:14, 17 сентября 2012Финансы
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Агентство УНИАН начинает публикацию еженедельных обзоров наиболее интересных экономических событий.
Основные тезисы прошлой недели: утверждение правительством основного финансового документа страны на 2013 год, введение пошлин на российские автомобили и заявление министра Юрия Бойко о планах закупить у всемогущего «Газпрома» рекордно низкий объем голубого топлива...
Подробнее читайте в обзоре "БАЛАНС НЕДЕЛИ: Бюджет от Азарова, автомобильная война с Россией и вызов «Газпрому»"
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