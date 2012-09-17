БАЛАНС НЕДЕЛИ: Бюджет от Азарова, автомобильная война с Россией и вызов «Газпрому»

Агентство УНИАН начинает публикацию еженедельных обзоров наиболее интересных экономических событий. Основные тезисы прошлой недели: утверждение правительством основного финансового документа страны на 2013 год, введение пошлин на российские автомобили и заявление министра Юрия Бойко о планах закупить у всемогущего «Газпрома» рекордно низкий объем голубого топлива... Подробнее читайте в обзоре "БАЛАНС НЕДЕЛИ: Бюджет от Азарова, автомобильная война с Россией и вызов «Газпрому»"

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