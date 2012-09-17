Cотрудничество Украины с МВФ способствует экономическому росту и финансовой стабилизации - Хорошковский

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский отмечает, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом способствует экономическому росту и финансовой стабилизации в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского, об этом он заявил во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ по Украине Крисом Джарвисом и постоянным представителем МВФ в Украине Максом Альером, которые состоялась в субботу в рамках форума «Ялтинской европейской стратегии».

Стороны положительно оценили результаты визита в Украину миссии МВФ, который состоялся в начале сентября 2012 года. Первый вице-премьер-министр Украины отметил заинтересованность украинской стороны в продолжении активного диалога с МВФ.

«Сотрудничество с МВФ способствует экономическому росту и финансовой стабилизации, ускорению рыночных преобразований, привносит мировой опыт в развитие национальной финансовой системы», - заявил он.

По словам В.Хорошковского, сотрудничество с МВФ является индикатором для взаимоотношений с частными внешними инвесторами, инвестиции которых очень необходимы для дальнейшего проведения экономических реформ в государстве.

Первый вице-премьер-министр Украины также информировал о выполнении Украиной программы реформ. Он отметил, что правительством проводится политика дерегулирования и создание благоприятных условий для развития предпринимательства, улучшения инвестиционного климата, стимулирования развития внутреннего производства и тому подобное. «А вопросы реформирования экономического и энергетического секторов занимают ведущее место в повестке дня работы правительства», - добавил В.Хорошковский.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом в 2010 году Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 году был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделения средств по программе были заморожены из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Премьер-министр Украины Николай Азаров недавно заявил, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет способствовать развитию национальной экономики.