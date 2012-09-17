Крупные налогоплательщики с начала года уплатили в бюджет 90 млрд грн - ГНСУ

Крупные налогоплательщики в январе-августе 2012 года уплатили в бюджет 90 млрд грн налогов, что составляет 67% всех налоговых поступлений всех категорий плательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

Согласно статистике ГНСУ, на сегодня в Украине 1,382 тыс. налогоплательщиков, которые включены в реестр крупных плательщиков на 2012 год. Из них – 15 самых крупных уплатили в бюджет 40,5 млрд грн, что составляет 45% суммы, уплаченной данной категорией.

Налогоплательщики, которые обслуживаются в специализированных органах ГНСУ, в январе-августе т.г. перечислили в госбюджет 63,1 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В целом, специализированные органы ГНСУ осуществляют налоговое сопровождение 808 крупных налогоплательщиков.

Как сообщал УНИАН, приказом Госналогслужбы №45 от 17 января 2012 года создан центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

В целом финансово-промышленные группы по итогам 2011 года перечислили в общий фонд государственного бюджета 130,4 млрд грн налогов и сборов, что в 1,5 раза больше, по сравнению с 2010 годом (86,93 млрд грн).

Согласно Налоговому кодексу, к крупным налогоплательщикам относятся юридические лица, у которых объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 500 млн грн, или общая сумма уплаченных в госбюджет налогов за данный период, которые контролируются ГНСУ, превышает 12 млн грн.