Литвин вернул правительству проект бюджета-2013 на доработку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидерам фракций и председателям комитетов парламента.

В.Литвин отметил, что 14 сентября проект госбюджета поступил в парламент, и после анализа в бюджетном комитете документ вернули Кабинету министров Украины на доработку.

В.Литвин подчеркнул, что правительство должно учесть требования бюджетной резолюции. По его словам, также в бюджете необходимо учесть предложения Президента Украины, которые он изложил в ежегодном послании к Верховной Раде.

Председатель парламента отметил, что проект бюджета не должен содержать предложения о приостановке ряда законов, а также не должен предусматривать законопроекты, которые еще необходимо принять.

В.Литвин подчеркнул, что в субботу за своей подписью вернул правительству проект госбюджета на 2013 год.

В то же время председатель ВР отметил, что в проекте есть «ряд прекрасных предложений в социальной сфере». По его словам, социальные инициативы выписаны в проекте «неплохо, но есть еще резерв, чтобы сделать лучше».

Напомним, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова не исключила, что при рассмотрении бюджета на 2013 год в Верховной Раде в нем возможны значительные изменения.

По ее словам, корректировка может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения показателей.

Как известно, бюджеты последних трех лет – 2010, 2011, 2012 года принимались при минимальном влиянии парламента.

В частности, при рассмотрении в парламенте в бюджет не вносились существенные правки, и парламентское большинство во главе с Партией регионов принимало госбюджеты за последние три года практически в том виде, как их подавало правительство Николая Азарова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета на 2013 год рассчитан, исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

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