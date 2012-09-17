Ефремов называет обоснованным возвращение Кабмину проекта госбюджета

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает вполне обоснованным возвращение правительству на доработку проекта государственного бюджета на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Сейчас настоящий документ возвращен Кабинету министров, и, по сути дела, какие-то делать замечания спикеру парламента практически невозможно, потому что он действовал также в рамках закона», - сказал А.Ефремов.

Он напомнил, что проект госбюджета должен подаваться вместе с Программой социально-экономического развития, которая в настоящий момент не подана.

Кроме того, добавил А.Ефремов, проект госбюджета должен содержать предложения Президента, однако их тоже нет.

«Поэтому мы надеемся, что Кабинет министров доработает настоящий документ до такого состояния, когда парламент сможет принять его на рассмотрение», - сказал А.Ефремов.

При этом он добавил, что дата рассмотрения проекта бюджета будет зависеть от того, когда Кабмин снова подаст этот документ в ВР.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета на 2013 год рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

Сегодня, 17 сентября, председатель Верховной Рады Владимир Литвин сообщил, что проект бюджета-2013 возвращен правительству на доработку.

В частности, В.Литвин отметил, что 14 сентября проект госбюджета поступил в парламент, и после анализа в бюджетном комитете документ вернули Кабинету министров на доработку.