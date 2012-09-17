Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,1205/8,1225 грн/долл.

В понедельник, 17 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1220/8,1285, к 12:00 цены снизились до 8,1200/8,1235. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1205/8,1225 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2656, к 12:00 цены понизились - 0,2646/0,2649. К закрытию торгов цены поднялись - 0,2647/50. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6351 (+0,0201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3095/1,3140.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6520/10,6655, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6320/10,6405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились - 10,6385/10,6450.