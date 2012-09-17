Эксперты прогнозируют увеличение спроса на золото

Спрос на золото на мировом рынке может продолжить рост,

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, инвесторы будут покупать драгоценный металл в качестве актива для хеджирования от инфляции, которая может усилиться в результате новых мер стимулирования экономики США. Приход новых покупателей на рынок золота и слабые позиции американской валюты также будут оказать существенную поддержку котировкам драгоценного металла.

Диапазон колебания цены золота на неделе, по прогнозам аналитиков, может составить 1740,0-1800,0 долларов за тройскую унцию.

Кроме того они отмечают, что повлиять на динамику драгоценного металла на текущей неделе также может и запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. «Из американских новостей важными для рынка станут данные по индексу производственной активности от ФРС-Филадельфии за сентябрь, цифры с рынка жилья за август, а также данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. Из европейских новостей стоит выделить публикацию данных по индексу настроений в деловой среде Германии от института ZEW, а также предварительные цифры по индикатору деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь. Позитивные показатели из еврозоны могут оказать поддержку котировкам золота, а умеренно-позитивная статистика из США – давление» - говорят в FOREX CLUB.

Аналитики отмечают, стоимость золота на мировом рынке по итогам прошлой недели выросла на 1,98% до 1770,22 долларов за тройскую унцию.