Более половины просроченных кредитов бизнеса - займы от 1 до 5 лет

Более половины просроченных кредитов бизнеса составляют займы сроком от 1 до 5 лет - 56,8%, по кредитам до 1 года - 34,6%, свыше 5 лет — 8,7%. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 августа 2012 года просроченная задолженность отечественного бизнеса перед банками составила 53, 828 млрд грн. Это 9,2% от общей суммы предоставленных кредитов (584,689 млрд грн). С начала года она сократилась на 920,7 млн грн или на 1,7%.

Самыми высокими темпами (-11%) за 7 месяцев этого года сокращалась задолженность по длинным кредитам (свыше 5 лет), тогда как по кредитам от 1 до 5 лет она даже возросла на 0,9%.

“Просроченные кредиты главным образом номинированы в гривне - 57,4%, на другие валюты приходится 42,6%. Однако именно валютные долги украинского бизнеса в 2012 году демонстрируют тенденцию к сокращению (-9,6%), а гривневые, наоборот, только растут (+ 5,2%)”, - говорится в сообщении.

Наибольшее количество просроченных долгов у предпринимателей столицы и Киевской области — 31,804 млрд грн (59,1% общеукраинской «просрочки»), Днепропетровской области — 3,598 млрд грн (6,7%), Харьковской — 2,513 млрд грн (4,7%). Меньше всего кредитов, которые несвоевременно обслуживаются, в Ровенской области - 159 млн грн (0,3%) и на Закарпатье - 105 млн грн (0,2%).

Существенно отличаются регионы Украины и по темпам прироста «плохих кредитов». Так, если юридические лица-заемщики за 7 месяцев 2012 года добросовестно сокращали свою задолженность в Черновицкой (- 54%), Закарпатской (- 38%) и Полтавской (- 22,1%) областях, то бизнесмены Черниговщины и Волыни за этот период увеличили ее на 40,3% и 45,6% соответственно. Своеобразный антирекорд установили предприятия и учреждения Харьковской области, умудрившись «нарастить» кредитную «просрочку» на 62%.

Наибольшую просроченную задолженность аккумулировали предприятия торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления - 19 млрд 521 млн грн., а также перерабатывающей промышленности — 12,437 млрд грн. Рискованными банковскими заемщиками оказались бизнесмены, работающие в области рыболовства, рыбоводства, просроченные долги которых составляют 55,7% от суммы выданных им кредитов.

Меньше всего просроченных долгов в образовании - 4 млн грн, и в здравоохранении и предоставлении социальной помощи - 191 млн грн. А наиболее добросовестно выполняют свои кредитные обязательства предприниматели, специализирующиеся на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Их просроченные долги составляют лишь 1,5% от объема полученных ими кредитов.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, просроченная задолженности по банковской системе на 1 августа 2012 года по кредитам составил 75,913 млрд грн из общего объема кредитного портфеля в 827,252 млрд грн.