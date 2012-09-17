Депутатам в проекте госбюджета-2013 не хватило социальной составляющей

Проект государственного бюджета на 2013 год возвращен в Кабинет министров Украины для повышения социальной составляющей этого документа. Об этом УНИАН заявил народный депутат, первый заместитель председателя Бюджетного комитета Владислав Лукьянов. “...Мы считаем, что необходимо повысить социальную составляющую, необходимо повысить финансирования угольной промышленности, необходимо учесть ситуацию с местными бюджетами, необходимо более тщательно посмотреть охрану здоровья. Со всеми замечаниями бюджет был возвращен на доработку в Кабинет министров”, - сказал депутат.

По его словам, решение о возвращении документа было принято руководством Верховной Рады и руководством Бюджетного комитета.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.