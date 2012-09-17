КАЛЕНДАРЬ (17-23.09): Индекс PMI Китая, возможно, самая значимая публикация. После заявления ФРС

США в минувший четверг участники фондовых рынков переключили внимание на Европу, надеясь, что политики сумеют поддерживать своеобразное прагматическое сотрудничество и укрепят уверенность инвесторов в том, что был предотвращен (пусть и ненадолго) еще более глубокий кризис. Экономическим показателям из США инвесторы будут уделять лишь незначительное внимание, т. к. главный фактор роста сейчас – третий этап количественного смягчения: для того, чтобы его влияние начало ощущаться, должно пройти время.

Наиболее значимым показателем этой недели станет индекс PMI в производственном секторе Китая, выход которого ожидается в четверг утром. Тогда же свои индексы PMI обнародуют и другие страны, однако китайский показатель имеет большую важность. Как ожидается, китайский PMI отразит дальнейшее замедление экономики страны: если это случится, то необходимость в политических мерах станет еще насущнее. До тех пор, пока власти страны не отреагируют на происходящее экономическое замедление, отношение инвесторов к китайскому рынку будет оставаться крайне нервозным. Тем не менее, если рассматривать влияние происходящих событий на цены на нефть, то слабость американской валюты и нестабильность на Ближнем Востоке будут на этой неделе иметь гораздо большую значимость для мировых фондовых рынков, чем китайский фактор.

Ключевые события и отчеты предстоящей недели:

17 сентября. Индекс промпроизводства Empire State (США); начало ежегодного съезда МАГАТЭ; первая годовщина движения Occupy Wall Street.

18 сентября. Баланс счета текущих операций и Индекс рынка недвижимости США; индекс доверия инвесторов Zew (Германия); обновленные данные по ценам на недвижимость в Китае; размещение облигаций Испании и Италии.

19 сентября. Продажи на вторичном рынке недвижимости США.

20 сентября. Индекс PMI в производственном секторе Китая, Европы и США.

21 сентября. Встреча премьер-министров Испании и Италии; выступление министра финансов Германии по поводу ситуации в еврозоне; день истечения контрактов на индексные и фондовые деривативы в США.

Аналитический обзор подготовлен

экспертами ИК «Тройка Диалог»