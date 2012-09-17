МВФ ухудшит экономические прогнозы для России

Международный валютный фонд (МВФ) понизит прогноз по росту ВВП России на 2012 и 2013 гг., а по инфляции — повысит, сообщил сегодня руководитель российского представительства МВФ Одд пер Брекк, сообщают «Ведомости».

Обновленных значений он не назвал, они будут опубликованы в следующем Всемирном экономическом обзоре МВФ, который должен выйти 1 октября. Пока МВФ прогнозирует рост российской экономики на 4% в 2012 и 2013 гг., рост цен — на 6,5%.

Минэкономразвития России свой прогноз по росту экономики, наоборот, немного улучшило — 3,5% вместо 3,4% в текущем году, а к 2015 г. экономика должна ускориться до темпов роста в 4,5%. Обновленный прогноз Минэкономразвития по инфляции на этот год — 7% (ранее — 5-6%), на 2013 г. — 5-6% (ранее 4,5-5,5%).

МВФ рекомендует российскому ЦБ «сфокусироваться на инфляционных целях», заявил Брекк. На прошлой неделе ЦБ повысил все ставки на 0,25 п. п., ставка рефинансирования таким образом достигла 8,25% годовых. В начале сентября инфляция превысила годовой ориентир ЦБ в 6%; на 10 сентября она составила 6,3%, сообщил ЦБ, назвав причинами ее ускорения ожидавшееся повышение регулируемых тарифов и скачок цен на продовольствие. Последнее остается главным инфляционным риском, подчеркивается в сообщении Центробанка, поскольку сильно влияет на инфляционные ожидания.

При этом постепенно набирает темпы и базовый индекс цен, служащий индикатором монетарной составляющей инфляции, предупредил ЦБ. Так что инфляция ускоряется не только из-за «продовольственного шока». А экономика, по оценке регулятора, растет нормальными темпами — «вблизи своего потенциального уровня».

Вряд ли МВФ существенно понизит свой прогноз экономического роста, считает главный экономист BNP Paribas Юлия Цепляева. Ее прогноз — рост ВВП на уровне 3,9%: «С начала года все были в разной степени пессимизма». «А вот с инфляцией случился конфуз», — продолжает Цепляева: все ожидали, что рост цен ускорится из-за отложенного на июль повышения тарифов, но глобальную засуху предсказать было невозможно. Всем придется скорректировать целевые показатели: «Жить при старых прогнозах уже не получится».