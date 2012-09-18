Средневзвешенный курс гривни на межбанке в понедельник составил 8,1151 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 17 сентября, укрепился до 8,1151 грн/долл. по сравнению с 8,1186 за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,049 млрд долл. (в эквиваленте), что на 347,1 млн долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 813,8 млн долл.

Как сообщалось, в понедельник, 17 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1220/8,1285, к 12:00 цены снизились до 8,1200/8,1235. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1205/8,1225 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2652/0,2656, к 12:00 цены понизились - 0,2646/0,2649. К закрытию торгов цены поднялись - 0,2647/0,2650. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,6351 (+0,0201).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3095/1,3140.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6520/10,6655, к 12:00 цены ушли вниз - 10,6320/10,6405. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились - 10,6385/10,6450.