Торги на межбанке во вторник открылись котировками 8,1225/8,1265 грн/долл.

Во вторник, 18 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1225/8,1265 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2622/0,2626, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6160/10,6245. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3071/1,3073 (понедельник — 1,3109/1,3111).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.