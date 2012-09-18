Валовой внешний долг Украины вырос до 128,955 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2012 года увеличился на 1,6%, или 2,071 млрд долл. - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг органов государственного управления в январе-июне сократился на 7,5% (во II квартале — на 7,3%) - до 23,941 млрд долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования в январе-июне сократился на 16,6% - до 6,247 млрд долл., банков - на 4,6%, до 24,042 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики в I полугодии увеличился на 9,8%, или на 5,94 млрд долл. — до 66,497 млрд долл., при этом во II квартале - вырос на 4,212 млрд долл.

Межфирменный долг (прямые инвестиции) во II квартале вырос на 491 млн долл. и на 1 июля составил 8,228 млрд долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.