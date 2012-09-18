S&P подтвердила рейтинги Днепропетровска

Служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «В» и рейтинг по национальной шкале «uaA-» города Днепропетровск, говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, прогноз рейтингов — «стабильный». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4» остается без изменений.

В сообщении указывается, что уровень рейтингов Днепропетровска отражает значительную слабость украинской системы общественных финансов, обусловливающую низкую финансовую гибкость и предсказуемость бюджетных показателей Днепропетровска, большой объем условных обязательств, связанных с городскими коммунальными предприятиями, а также слабую и концентрированную экономику города. Влияние этих неблагоприятных факторов компенсируется низкой долговой нагрузкой города и сильной финансовой поддержкой со стороны центрального правительства.

Прогноз «стабильный» отражает базовый сценарий S&P, в основе которого лежит предположение о том, что, несмотря на возможное замедление темпов роста экономики и налоговых доходов, взвешенная политика города в отношении расходов в сочетании с дальнейшей поддержкой со стороны центрального правительства, скорее всего, позволит городу в среднесрочной перспективе получить текущий профицит более 5% и лишь умеренный дефицит с учетом капитальных расходов. Кроме того, прогноз отражает низкие уровни полного долга и расходов на его обслуживание и погашение в 2012-2014 гг.

Справка УНИАН. Днепропетровск - один из крупнейших городов Украины. Город сформировался, в первую очередь, как центр базовых отраслей тяжелой промышленности - горнодобывающей, металлургической, химической. Структура промышленного комплекса города также состоит из таких отраслей, как: машиностроение, энергетика, пищевая и перерабатывающая, легкая, деревообрабатывающая.