Налоговая помогла наемным рабочим получить миллиард гривень долгов по зарплате

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) провела индивидуальные разъяснительные беседы с руководителями предприятий, после чего те погасили долги по зарплате в сумме 1,2 млрд грн.

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, срочное погашение зарплатных долгов дало возможность пополнить казну на 217 млн грн.

Также пресс-служба сообщила, что Государственная налоговая служба проверила 46 тыс. работодателей, поскольку уровень зарплат был ниже прожиточного минимума.

“Вследствие этого в бюджет дополнительно поступило 87 млн грн налога на доходы физических лиц”, - сказано в сообщении.

По данным аналитиков ГНСУ, сегодня многие предприятия официально платят персоналу меньше прожиточного минимума, однако в большинстве случаев таким образом скрывается выплата зарплат «в конвертах».

Как сообщал УНИАН, в средине августа ГНСУ сообщила, что на 89% предприятий были выявлены нарушения при выплате зарплат.

Тогда в бюджет по итогам проверок было доначислено почти 198 млн грн налога на доходы физлиц с учетом штрафных санкций.

Кроме того, с начала года выявлено почти 53 тыс. наемных лиц, с которыми работодатель не заключал трудовые договоры. Также к госрегистрации привлечены более 29 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации.

В начале сентября премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине долг по зарплатам на всех предприятиях и учреждениях достигает 1 млрд гривен.