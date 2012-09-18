Кабмин доработает проект госбюджета-2013 в течение двух недель - Тигипко

Кабинет министров доработает проект государственного бюджета на следующий год в течение двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Я думаю, что буквально надо будет две недели для того, чтобы это сделать и внести изменения в бюджет», - сказал он.

По его словам, правительство планирует повысить показатели доходной части госбюджета-2013 в случае принятия определенных законопроектов.

«Мы внесли несколько законов, которые повышают доходную часть бюджета приблизительно на 7 млрд грн, в частности, это закон о налогообложении богатства… Мы повышаем все ввозные пошлины на импорт, который заходит в Украину, до такого уровня, который нам разрешает ВТО. И еще несколько решений», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что в Верховной Раде предлагают сначала рассмотреть данные инициативы, и в случае их принятия внести соответствующие изменения в доходную часть проекта Государственного бюджета.

«Верховная Рада нам сказал: давайте рассмотрим эти законы. После этого с учетом того, что будет принято, будем вносить в бюджет уже с учетом этих законов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин в субботу, 15 сентября, вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.