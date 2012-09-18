Минимальную сумму возмещения по вкладам могут установить на уровне 150 тыс. грн

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» относительно совершенствования деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц и установления минимальной суммы предельного размера возмещения вкладов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона, в частности, предусмотрено установление минимальной суммы предельного размера гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам в размере не менее 150 тыс. грн.

Кроме того, предлагается предоставить полномочия административному совету Фонда изменять размер гарантированной суммы возмещения вкладчикам по их вкладам исключительно в сторону увеличения и расширять основания, по которым прекращаются полномочия членов административного совета Фонда.

Законопроектом предусматривается предоставление возможности Фонда на протяжении работы временной администрации неплатежеспособного банка осуществлять оплату расходов такого банка, связанных с осуществлением оперативной деятельности и проведением мероприятий, необходимых для его выведения с рынка, при условии недостаточности средств в банке для оплаты таких расходов; установление запрета работникам Фонда разглашать информацию с ограниченным доступом (в том числе банковскую тайну), как в период работы в Фонде, так и после прекращения с Фондом трудовых отношений; выдвижение дополнительных требований к уполномоченному лицу Фонда на осуществление временной администрации неплатежеспособного банка и/или ликвидации банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

Количество участников Фонда, по состоянию на август 2012 года, составляло 168 банков, количество временных участников - 6 банков.