На межбанке торги закрылись повышением котировок

Во вторник, 18 сентября, на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1225/8,1265, к 12:00 сузился спрэд 8,1235/8,1260. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,1260/8,1290 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2622/26, к 12:00 цены поднялись 0,2625/28. К закрытию торгов цены снизились 0,2621/24. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,9755 (+0.3404).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3050/1,3120. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6160/10,6245, к 12:00 цены ушли вверх 10,6350/10,6420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,6160/10,6240.