Правительство намерено сократить количество налогов с 23 до 9 – Тигипко

Кабинет Министров Украины подготовил законопроект о сокращении количества налогов с 23 до 9.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея Тигипко, об этом он заявил во вторник, 18 сентября, во время конференции «Улучшение условий ведения бизнеса - главный фактор создания конкурентоспособной экономики».

«Я уверен, мы должны продолжить работу над Налоговым кодексом. Нам необходимо сокращать количество налогов и сборов. Сегодня их 23. У нас уже есть законопроект, который предусматривает, что их останется 9. И в ближайшее время я этот законопроект буду докладывать на заседании Кабинета министров», - сказал С.Тигипко.

Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо вносить изменения в процедуру уплаты единого социального взноса, упрощать его администрирование.

С.Тигипко отметил, что данный законопроект в 4 раза сократит количество платежек, которые необходимо будет оформлять во время уплаты этого взноса.

Напомним, на сегодняшний день, в рамках концепции реформирования налоговой службы, налоговики, представители общественности и бизнеса обсуждают законопроект относительно внесения изменений в Налоговый кодекс, которые, в частности, будут предусматривать введение налога с оборота, снижение ставки единого социального взноса и т.д.