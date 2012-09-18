Процентные доходы банков снизились из-за «охлаждения» кредитования и дорогих депозитов

Чистый процентный доход украинских банков снизился на фоне отсутствия активного кредитования и высоких ставок по депозитам в национальной валюте, сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Андрей Кирушко.

«Прибыль банковской системы Украины в размере 653 млн грн мы оцениваем положительно, хотя она и снизилась на 4% по сравнению с июлем 2012 года. Один из негативных моментов - снижение чистых процентных доходов банков на 6% (в августе) до 4,4 млрд грн, что является следствием «охлаждения» кредитования и высоких процентных ставок по локальным депозитам в гривне» - сказал эксперт.

При этом А.Кирушко отметил, что несмотря на снижение чистых процентных доходов, в августе банки незначительно (на 0,3 млрд грн до 5,3 млрд грн) уменьшили административные затраты и затраты на формирование резервов.

«Это позволило им увеличить прибыль с начала года на 29% до 2,9 млрд грн по сравнению с 4,6 млрд грн убытка на конец августа 2011» - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН,прибыль банковской системы в январе-августе 2012 года составила 2,9 млрд грн по сравнению с 4,6 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года.

Доходы банков увеличились на 7% - до 98,3 млрд грн, расходы сократились на 1,1% и составили 95,4 млрд грн (в т. ч. отчисления в резервы — 16,532 млрд грн).

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.