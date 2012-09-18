На аукционе во вторник Минфин привлек 414,29 млн грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 18 сентября, Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 414,292 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил две заявки ОВГЗ со сроком погашения 22 мая 2019 года. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 лет отсутствовал.

Эксперты считали маловероятным рыночный интерес к предлагаемым на аукционе 18 сентября госбумагам.

«Очередной скучный аукцион на фоне не совсем оптимистичного рынка. Отсутствие валютных бумаг лишает размещение интриги и позволяет не отвлекаться на него на протяжении дня», - отметил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» не исключали спрос по краткосрочным гривневым облигациям, размещение которых последний раз проводилось в июле.

Также аналитики банка допускали размещение долгосрочных гривневых облигаций путем заключения нерыночных сделок – учитывая предстоящие выплаты Минфина в рамках обслуживания ОВГЗ.

Аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович также отмечал, что предложенные на сегодняшнем аукционе инструменты не интересны рыночным инвесторам из-за больших сроков и низких ставок.

«Если сегодня и будут размещения, то среди узкого круга «дружественных» банков по обычным ставкам около 14%», - считал Т.Котович.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 11 сентября, Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 160 млн грн за счет размещения индексированных ОВГЗ со сроком погашения 9 сентября 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на гривневые ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал.

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 3 сентября поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - от внутренних, 23,979 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 45,107 млрд грн, расходы на обслуживание - 15,253 млрд грн.