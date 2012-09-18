Депутаты приняли закон об организации Нацбанком налично-денежного обращения

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон «О Национальном банке Украины» (относительно организации налично-денежного обращения).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что Национальный банк Украины будет осуществлять надзор над платежными системами в соответствии с законодательством и ведением реестра платежных систем, их членов/участников.

Также предусмотрено отнесение к полномочиям Национального банка Украины осуществление организации налично-денежного обращения, установление ограничений по использованию систем защиты, платежных признаков и воссоздания элементов дизайна банкнот и монет, а также правил выпуска, обработки, изъятия из обращения и уничтожения наличности.

Также предусмотрено, что банкнотно-монетный двор НБУ будет заниматься изготовлением орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины, нагрудных знаков лауреатов государственных премий Украины и президентских знаков отличия, а также документам, которые удостоверяют награждения ими.

Законом предусмотрено, что председатель НБУ имеет заместителей, количественный состав которых определяется им по согласованию с Советом Национального банка. Председатель Национального банка назначает и увольняет заместителей по согласованию с Советом Национального банка.