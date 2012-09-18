Госинвестпроект 26 сентября планирует начать road-show 8 нацпроектов

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) проведет road-show в 15 городах - крупнейших финансовых центрах мира, говорится в сообщении пресс-службы госагентства.

Согласно сообщению, road-show начнется 26 сентября со столицы Франции - Парижа.

При этом отмечает, что в отличие от прошлого года, в рамках нынешнего road-show предусмотрено подписание соглашений с инвесторами по национальным проектам.

В ходе road-show будут представлены национальные проекты, утвержденные Правительством Украины: «Открытый мир», «Воздушный экспресс», «Чистый город», «LNG терминал», «Олимпийская надежда 2022», «Зеленые рынки», «Технополис» и «ИнтерМедикалЭкоСити».

Инвестиционный потенциал и национальные проекты Украины будут представлены в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.

Справка УНИАН. По результатам проведенного в прошлом году road-show в Госинвестпроект поступило более 150 предложений по партнерству в реализации национальных проектов. В частности, это компании Invenergy, Samsung, Enagas, River Basin Energy Inc (энергетические проекты), Greentech overseas development fund, (строительство мусороперерабатывающих заводов), Velti PLC (коммуникации), кувейтская компания National Cleaning Corporation (агропромышленность), WJ Holding (агропромышленный сектор ), China Gezghouba Group Company (реализация инфраструктурных проектов), Внешэкономбанк России.