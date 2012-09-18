Ответственность за подделку марок акцизного сбора усилили

Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за подделку марок акцизного сбора».

Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержали 242 из 332 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора, голографических защитных элементов, поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи – карается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере, - караются лишениям свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.