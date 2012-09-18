Азаров заявляет, что Украина выполняет все свои обязательства перед МВФ

Украина выполняет все свои обязательства в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом и Постоянным представителем МВФ в Украине Максом Альером, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В ходе встречи стороны, в частности, обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в Украине и пути минимизации влияния на нее негативных тенденций, которые происходят на мировых финансово-экономических рынках. Также стороны договорились обсудить основные параметры госбюджета-2013.

Как отмечается в сообщении, стороны подтвердили настроенность на проведение консультаций и обмен мнениями относительно мер, необходимых для дальнейшего ведения стабильной экономической и финансовой политики Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, о повышении тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Н.Азаров недавно заявлял, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет содействовать развитию национальной экономики.