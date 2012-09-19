Директором генерального экономического департамента НБУ назначен Петрик
11:16, 19 сентября 2012Финансы
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Членом правления и директором генерального экономического департамента Национального банка Украины (НБУ) назначен Александр Петрик.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.
А.Петрик работает в НБУ с 1991 года.
Как сообщал УНИАН, в конце августа с должности директора генерального экономического департамента был уволен Игорь Шумило в связи с выходом на пенсию. В СМИ причиной увольнения называют принципиальную позицию И.Шумило по поводу пессимистических макропорогнозов на 2013 год.
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