Директором генерального экономического департамента НБУ назначен Петрик

Членом правления и директором генерального экономического департамента Национального банка Украины (НБУ) назначен Александр Петрик.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.

А.Петрик работает в НБУ с 1991 года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа с должности директора генерального экономического департамента был уволен Игорь Шумило в связи с выходом на пенсию. В СМИ причиной увольнения называют принципиальную позицию И.Шумило по поводу пессимистических макропорогнозов на 2013 год.