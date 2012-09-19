Торги на межбанке открылись ростом котировок

В среду, 19 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,1245/8,1295 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2626/30, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6130/10,6215. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3072/74 (вторник – 1,3071/73).

Во вторник, 18 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.