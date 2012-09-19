Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от бизнеса увеличения инвестиций в отечественные предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«Мы исходим из того, что государство должно рассматривать любую помощь отечественным производителям как инвестицию не только с экономической точки зори, но и с социальной. Поэтому правительство ждет от бизнеса повышения социальной ответственности и увеличения инвестиций в развитие украинских предприятий”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине ряд предприятий очутились в затруднительной ситуации, но правительство оперативно рассматривает проблемы каждого такого предприятия и находит необходимые решения. “Государство понимает все объективные сложности, которые мешают развитию отечественных предприятий. Именно поэтому постоянно идет кропотливая работа, направленная на улучшение условий ведения бизнеса в Украине: снижаются налоги, уменьшается регуляторное давление, правительство поддерживает открытый диалог с профсоюзами и работодателями”, - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест».