Гривня на межбанке продолжает падать по отношению к доллару

В среду, 19 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1245/8,1295, к 12:00 цены поднялись до 8,1300/8,1340. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1308/8,1338 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2626/30, к 12:00 цены повысились 0,2629/33. К закрытию торгов цены снизились - 0,2623/26. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,0499 (+0,0744).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3072/74, а к 15:00 упали 1,3012/14. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6130/10,6215, к 12:00 цены практически не изменились - 10,6135/10,6225. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,5785/10,5865.