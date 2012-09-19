Валовой внешний долг Украины к концу года может вырасти до 76-77% ВВП — эксперт

Валовой внешний долг Украины к концу 2012 года может вырасти до 76-77% объемов валового внутреннего продукта страны, сообщила в комментарии агентству УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Она отметила, что задолженность государственного сектора в первом полугодии текущего года сократилась на 9,5% (3,1 млрд долл.) до 30 млрд долл. в связи с погашением 1,2 млрд долл. кредитов МВФ из резервов НБУ, а также выплатой правительством 1 млрд долл. по кредиту российского ВТБ и погашением 1,5 млрд долл. по еврооблигациям в июне.

В то же время Е.Белан обратила внимание, что задолженность частного сектора продолжала расти, увеличившись на 6,3% с начала года (5,8 млрд долл.) до 99 млрд долл., что составляет 77% общего госдолга. При этом объем торговых кредитов вырос на 2,8 млрд долл. с начала года до 20 млрд долл., составив около половины увеличения задолженности частного сектора в первом полугодии текущего года.

Также она сообщила, что во втором квартале 2012 года прекратилось снижение доли заемных средств в банковском секторе. Чистый отток долгового капитала из сектора составил 1,5 млрд долл. в январе-июне 2012 г. и полностью пришелся на первый квартал.

«Мы ожидаем, что темпы сокращения государственного внешнего долга замедлятся во втором полугодии 2012 года в связи с осуществлением новых внешних государственных займов, хотя НБУ продолжит погашать кредиты МВФ из своих резервов», - сказала Е.Белан.

При этом она считает, что частный сектор продолжит наращивать объемы заимствований, в частности, благодаря улучшению возможностей доступа на зарубежные кредитные рынки.

«Мы прогнозируем, что валовой внешний долг увеличится до 76-77% ВВП к концу 2012 г., оставаясь на уровне 2011 г., однако ниже пика в 90%, достигнутого в 2009 г.», - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины во втором квартале 2012 года увеличился на 1,6%, или 2,071 млрд долл., - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.

Таким образом, по итогам первого полугодия сумма валового внешнего долга достигла 74% прогнозного объема ВВП на 2012 г.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2011 году увеличился на 7,6% - до 126,236 млрд долл.