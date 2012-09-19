Москва. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила план присоединения Киргизии к Таможенному союзу (ТС) России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, такое решение принято на заседании Коллегии ЕЭК.

«В рамках заседания утверждены план мероприятий по вопросу присоединения к Таможенному cоюзу Кыргызской Республики и состав Рабочей группы по вопросу участия Кыргызской Республики в Таможенном союзе», - говорится в сообщении.

В плане отмечается, что к 15 ноября 2013 года должна быть подготовлена «дорожная карта» вступления Киргизии в ТС. До этого времени предполагается проанализировать законодательство Киргизии и ее международных договоров на соответствие договорно-правовой базе Таможенного союза.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович: Украина ищет приемлемые пути интеграции в Таможенный союз и ЕЭП