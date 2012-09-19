46 предприятиям ГМК возмещено 10 млрд грн НДС из заявленных 11 млрд грн — ГНСУ

46 предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) с начала года подали заявки на возмещение НДС на сумму 11 млрд грн, на сегодня возмещено 10 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, в августе данные предприятия получили 1 млрд грн бюджетной компенсации.

«Учитывая негативные тенденции к сокращению производства, налоговики выступают за урегулирование государственной политики по развитию металлургического комплекса Украины. Со своей стороны, налоговая поддерживает отечественных металлопроизводителей своевременным возмещением НДС», - отмечается в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Так, в 2011 году предприятия ГМК получили почти 100-процентное возмещение заявленных сумм.

Напомним, в январе-августе т.г. предприятиям возмещено более 31 млрд грн НДС, что на 8,4%, или на 2,4 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.