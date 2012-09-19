Удержание курса на уровне 8,4 грн/долл. нежелательно для экономики — эксперт

Удержание курса на уровне 8,4 грн/долл. нежелательно для экономики.

Так для агентства УНИАН прокомментировал аналитик Erste Bank Марьян Заблоцкий заявление лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова о том, что бюджет-2013 рассчитан исходя из среднегодового курса гривни на уровне 8,4 грн/долл.

“Курс 8,4 удержать возможно, однако для экономики это нежелательно. Текущая поддержка курса приведет к уменьшению валютных резервов, и как результат - падение гривневых ресурсов банков. В банковской системе практически отсутствуют ресурсы для доступных кредитов. Сейчас предприятия могут рассчитывать на кредиты под 20% и более процентов, при этом инфляция на нуле и экономический рост составляет всего 1,5%”, - сказал аналитик.

По его мнению, поддержание курса гривни, близкого к текущему уровню, означает почти полное отсутствие инвестиционных кредитов для предприятий, стимулирование импорта и уменьшение конкурентоспособности экспорта, в обмен на “лишь относительную ценовую стабильность”.

М.Заблоцкий отметил, что в других странах, наоборот, распространена политика искусственного удешевления собственной валюты, как это делают, например, Китай и Япония. Лучшим для экономики является гибкий курс национальной валюты, который означает гарантию экспортерам выдерживания ценовой конкуренции и низкие ставки по кредитам в стране.

“Получение ценовой стабильности в обмен на меньший экономический рост не является лучшим выбором”, - констатирует эксперт.

При этом он подчеркивает, что для банковской системы каждый 1% девальвации гривни означает 700 млн грн убытка, как результат постановления НБУ №109 (документом запрещено банкам учитывать при расчете валютной позиции резервы под кредитные операции, сформированные в валюте - УНИАН).

“У банков сейчас валютных активов примерно на 70 млрд грн меньше обязательств, поэтому девальвация приносит прямой мгновенный убыток”, - сказал М.Заблоцкий.

Кроме того, в результате девальвации, естественно, снижается качество кредитного портфеля. Украинские банки имеют наибольший уровень просрочки по кредитному портфелю среди всех стран мира - более 40% всего объема выданных кредитов согласно оценкам МВФ. “Девальвация безусловно означает значительные убытки для банков”, - резюмировал банкир.