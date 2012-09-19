НАБУ позитивно оценивает принятие закона о платежных системах

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) позитивно оценивает принятие парламентом 18 сентября т.г. Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации.

«Таким образом, законопроект, предоставляя всем участникам рынка равные возможности для участия в развитии национальной платежной инфраструктуры, создает необходимые предпосылки для решения задачи обеспечения надежных и бесперебойных расчетов по внутригосударственным операциям с платежными картами, контроля и локализации финансовых и технологических рисков», - говорится в пресс-релизе.

НАБУ считает позитивом взятые на себя Национальным банком Украины обязательства относительно регулирования деятельности платежных систем на территории Украины в соответствии с международными стандартами, поскольку таким образом закрывается один из пробелов правового поля государства.

Кроме того, НАБУ поддерживает укрепление роли национальной валюты путем внедрения для банков возможности размещать гарантийные депозиты и осуществлять платежи по международным платежным системам за операции, проведенные на территории Украины, в национальной валюте.

«НАБУ считает, что опыт других стран, где долгое время действуют национальные системы маршрутизации и клиринга операций с платежными картами, убедительно свидетельствует, что развитая национальная платежная инфраструктура обеспечивает снижение себестоимости обслуживания операций, что дает возможность банкам эффективно использовать имеющиеся ресурсы для расширения своих карточных программ, развивать инфраструктуру принятия карт к оплате (торговые терминалы в торговых сетях) и наилучшим образом обеспечивать потребности потребителей», - резюмируется в пресс-релизе.

Ранее руководство офиса Международной платежной системы Visa в Украине отмечало, что ее предложения не были учтены в документе, без которых вступление в силу данного Закона будет иметь негативные последствия.