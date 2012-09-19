Индекс ставок по депозитам физлиц в среду изменился разнонаправленно

В среду, 19 сентября, индекс ставок по депозитам физических лиц изменился разнонаправленно.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Наибольшие изменения индекса зафиксированы по вкладам сроком на 3 месяца. Ставка по депозитам в гривне с такой срочностью снизилась на 0,2% - до 17,14%, а ставки по вкладам в долларах и евро выросли на 0,22% — до 2,93% и 4,65%, соответственно.

Шестимесячные и годовые депозиты в гривне подрожали до 18,43% с 18,41% и до 18,84% с 18,67%, соответственно. При этом, девятимесячные гривневые депозиты подешевели до 18,21% с 18,37%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.