КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

09:36, 20 сентября 2012
Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:

20 сентября:

- Страховая компания "Планета";

- Трансфорвардинг Лимитед АГ;

21 сентября:

- Инвестиционный фонд "Орамосо Кепитал";

- Инвестиционный фонд "Симфония №1";

- Инвестиционный фонд "Центр Инвест";

- Инвестиционный фонд "Резервная недвижимость";

- Инвестиционный фонд "Фонд Альфа";

- Укратомэнергобуд;

- Украинский институт по проектированию нефтеперабатывающих и нефтехимических предприятий

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