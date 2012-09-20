КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины

Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний: 20 сентября: - Страховая компания "Планета"; - Трансфорвардинг Лимитед АГ; 21 сентября: - Инвестиционный фонд "Орамосо Кепитал"; - Инвестиционный фонд "Симфония №1"; - Инвестиционный фонд "Центр Инвест"; - Инвестиционный фонд "Резервная недвижимость"; - Инвестиционный фонд "Фонд Альфа"; - Укратомэнергобуд; - Украинский институт по проектированию нефтеперабатывающих и нефтехимических предприятий

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