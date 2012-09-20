КАЛЕНДАРЬ собраний акционеров банков и компаний Украины
09:36, 20 сентября 2012Финансы
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Ниже приводится информация о запланированных на текущей неделе собраниях акционеров украинских банков и ведущих компаний:
20 сентября:
- Страховая компания "Планета";
- Трансфорвардинг Лимитед АГ;
21 сентября:
- Инвестиционный фонд "Орамосо Кепитал";
- Инвестиционный фонд "Симфония №1";
- Инвестиционный фонд "Центр Инвест";
- Инвестиционный фонд "Резервная недвижимость";
- Инвестиционный фонд "Фонд Альфа";
- Укратомэнергобуд;
- Украинский институт по проектированию нефтеперабатывающих и нефтехимических предприятий
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