В ЕС планируют договориться о новом 7-летнем бюджет до конца года

Брюссель. Руководство Европейского Союза хочет достичь договоренности о новом семилетний бюджет на 2014-2020 годы до конца этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Президента Европейского Совета Хермана Ван Ромпеяй, Президента Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, президента Европарламента Мартина Шульца и Президента председательствующего в ЕС Кипра Деметриса Кристофиаса по итогам их совместной встречи сегодня.

"Новая многолетняя финансовая программа (2014-2020 годы) должна сделать вклад в решение экономического кризиса", - написано в заявлении.

"Накануне следующего заседания Европейского Совета 22-23 ноября четыре Президента подтвердили общее обязательство мобилизовать все необходимые усилия для достижения общего согласия, поддержанного всеми институтами, до конца этого года", - говорится в документе.