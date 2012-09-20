Межбанк открылся ростом котировок по доллару, евро ушел вниз
11:03, 20 сентября 2012Финансы
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В четверг, 20 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,1280/8,1380 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2568/0,2573, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5240/10,5359.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2948/1,2950 (среда — 1,3072/1,3074).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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