Делегация Совета директоров ЕБРР посетит Украину 24-28 сентября

Делегация Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 24-28 сентября 2012 г. посетит Украину с пятидневным визитом, говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, в состав делегации войдут следующие представители Совета директоров ЕБРР: Джорджио Леччези, представляющий Италию; Петер Баш, представляющий ЕС; Вернер Груббер и Артем Шевалев, представляющие Швейцарию/Украину/Лихтенштейн/Туркменистан/Сербию/Черногорию/Молдову; Стефка Славова, представляющая Болгарию/Польшу/Албанию; Андраш Карман, представляющий Венгрию/Чехию/Словакию/Хорватию/Грузию; Йоахим Штеффенс, представляющий Германию.

Программа визита включает посещение Харьковской и Полтавской областей, а также столицы Украины г. Киев.

Также сообщается, что члены Совета директоров ЕБРР проведут встречи с представителями национальных и региональных органов власти, посетят существующих клиентов банка и обсудят последние политические и макроэкономические события в стране с представителями международных финансовых организаций, организаций гражданского общества, независимых аналитических центров и дипломатического сообщества.

Справка УНИАН. ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на конец августа 2012 г. Банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 320 проектов.