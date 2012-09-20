Fitch понизило рейтинги банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка «Форум» в иностранной валюте с уровня «B» до «CC» и долгосрочный РДЭ в национальной валюте с уровня «B+» до «CC».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, оба рейтинга исключены из списка Rating Watch «Негативный».

В сообщении указывается, что уравнивание долгосрочных РДЭ банка «Форум» с его рейтингом устойчивости отражает мнение Fitch, что нельзя полагаться на предоставление банку внешней поддержки после заключения соглашения существующим мажоритарным акционером, Commerzbank AG («A+»/прогноз «Стабильный»), о продаже 96-процентной доли в банке «Форум» компании Smart Holding (Украина).

Fitch считает, что у Commerzbank нет контрактных обязательств или намерений оказывать поддержку банку «Форум» после проведения сделки, хотя предоставление ограниченной поддержки ликвидности возможно до завершения продажи.

Fitch рассматривает поддержку от Smart Holding как возможную, но не учитывает данный момент в рейтингах банка «Форум» ввиду ограниченной прозрачности финансовой позиции группы в целом и того факта, что какая-либо поддержка капиталом банку пока не предоставлялась.

В то же время Fitch отмечает в качестве положительного фактора, что Smart Holding уже разместил некоторый объем фондирования в банке. «По информации, предоставленной агентству (Fitch), продажа, скорее всего, будет завершена к концу октября 2012 г. после получения одобрения от регулятора», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ банка «Форум» в иностранной валюте на уровне «B», изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный» и понизило рейтинг устойчивости банка с уровня «CCC» до «CC».

В начале августа Fitch поместило рейтинги банка «Форум» в список Rating Watch с пометкой «Негативный», включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B».

Кроме того, в начале августа т.г. Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В2» до «В3», прогноз рейтинга «негативный». Также был понижен рейтинг по национальной шкале с уровня A3.ua до Baa3.ua.

10 сентября Moody's отозвало рейтинги банка «Форум» «по причинам бизнеса».

В конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому «Смарт-холдинг» сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,29 млрд грн, обязательства - 7,84 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.