Дефляция пока не создает проблем для экономики - Порошенко

Дефляция, которая четвертый месяц фиксируется в Украине, пока не создает проблем для экономики, считает министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Об этом он заявил в интервью «КоммерсантЪ-Украина» (№145 (1635) от 20 сентября 2012 г.).

«Не нужно ни радоваться дефляции, ни пугаться ее. Это как температура. Я считаю, что текущая дефляция не катастрофична. Куда больше меня волнует рецессия в ряде отраслей. Пока нет оснований считать, что дефляция сама по себе несет проблемы для экономики», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что на данном этапе необходимо решать проблему с падением производства.

«Нужно смотреть, где наблюдается наибольшее падение производства, например в нефтепереработке, и вмешиваться», - сказал П.Порошенко.

В частности он отметил, что необходимо решать проблему с экспортными ставками на нефтепродукты и сырую нефть.

«Как вы знаете, нефтепродукты облагаются более низкой экспортной ставкой, чем сырая нефть. Нам необходимо решить эту проблему», - сказал министр.

Он отметил, что украинская нефтепереработка могла бы стать конкурентоспособной, если бы не субсидирование со стороны стран поставщиков нефти.

Как сообщал УНИАН, в украинской экономике с мая т.г. фиксируется дефляция, которая в мае составила 0,3%, в июне - 0,3%, в июле - 0,2% и в августе - 0,3%.

При этом спад промышленного производства в Украине в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года составил 4,7%, а против июля 2012 года – 1,8%.

В январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%.

Наибольшее снижение объемов промпроизводства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки - на 33,2% и машиностроении - на 13,7%.

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий - на 12,5%, легкой промышленности — на 2,1%, обработке древесины и изделий из нее — на 0,2%.

Основной рост производства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности - на 10,3%, в т.ч. в химическом производстве - на 12,8%. Рост производства в добывающей промышленности составил 2,6%, в частности в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 6,8%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад - на 2,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в августе т.г. против августа 2011 года выросли на 5,1%, против июля 2012 года — снизились на 3,7%, а в январе-августе 2012 года к аналогичному периоду 2011года - рост на 5%.