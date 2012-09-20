Кабмин прогнозирует курс гривни 8,11-8,20 за доллар

Правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни в размере 8,11-8,2 за один доллар, и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью центральным телеканалам.

«Он (курс – УНИАН) заложен как обычно у нас, 8,11, по моему - 8,20. Вот так где-то по году. Но подчеркиваю – по году средний курс», - сказал Н.Азаров.

При этом он высказал уверенность, что такой курс будет сохраняться в течение первого полугодия 2013 года.

«Первая половина года у нас фактически 100-процентная уверенность, что курс будет в пределах того уровня, который сейчас обозначен. А по второй половине – посмотрим», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что при расчете параметров госбюджета курс закладывается с перестраховкой.

«Всегда закладывается пессимистический курс. Если вы посмотрите в бюджеты 2010, 2011, 2012 и 2013 года, то всегда закладывается пессимистическая оценка, но это вовсе не означает, что по году она будет выдержана. Определенный резерв прочности всегда закладывается», - сказал Н.Азаров.

Напомним, что ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что госбюджет на 2013 год рассчитывался исходя из курса 8,4 грн за 1 доллар.

Бюджет-2012 был рассчитан исходя из курса гривни – 8 грн за 1 доллар.

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